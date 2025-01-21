Ученые перечислили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Новозеландские ученые из Университета Отаго спрогнозировали, каким будет развитие событий в случае ядерной войны.

Новозеландские ученые из Университета Отаго спрогнозировали, каким будет развитие событий в случае ядерной войны.

Как передает Report , их выводы, опубликованные в журнале Risk Analysis , указывают на то, что выжить смогут лишь пять стран.

По мнению исследователей, ключевым фактором выживания станет способность стран сохранить сельскохозяйственное производство. В результате ядерного взрыва в атмосферу попадет около 150 тераграмм сажи, что приведет к резкому сокращению количества солнечных дней. В течение нескольких лет это снизит производство сельхозпродукции на 80%, что окажется фатальным для жителей северного полушария.

В условиях ядерной катастрофы шанс на выживание сохранится у некоторых островных и полуостровных государств. Исследователи считают, что выжить смогут жители Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Вануату и Соломоновых островов.

До этого группа ученых выяснила, что плантации морских водорослей могут стать спасением для человечества в случае катастрофических событий, которые заблокируют поступление солнечной энергии на нашу планету, в том числе в результате глобальной ядерной войны. Исследователи построили модель на основе красных морских водорослей Gracilaria tikvahiae. Используя имеющиеся данные о климате ядерной зимы, они смоделировали развитие этих растений после катаклизма.

По мнению авторов, в случае обмена ударами тысяч ядерных боеголовок в атмосферу может быть выброшено около 150 млн тонн сажи, блокирующих солнечный свет на годы. Но оставшегося света будет достаточно для фотосинтеза морских водорослей даже при наличии черного углерода в воздухе, считают исследователи.