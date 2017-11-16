Ученые отправили радиосигнал на потенциально обитаемую "соседку" Земли

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Астрономы из проекта Active SETI отправили сигнал о присутствии разумной жизни на Земле в сторону потенциально обитаемой планеты GJ 273b в созвездии Малого Пса, удаленной от нас всего на 12 световых лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это первый пример того, что нам, вероятно, придется сделать сотни, тысячи или даже миллионы раз, прежде чем мы получим отклик. Для меня большим успехом станет то, если через 25 лет кто-то вспомнит про нашу инициативу и будет наблюдать за ответным сигналом. Если это произойдет, то мы навсегда изменим те подходы, которые сегодня применяются для поисков внеземной жизни", - заявил президент программы Active SETI Дуг Вакоч (Dough Vakoch).

На протяжении более чем половины столетия астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США и их коллеги по всему миру пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая радиосигналы, поступающие из различных уголков галактики. Пока разумную или неразумную жизнь обнаружить не удалось, но эта задача, по оценкам представителей НАСА и SETI, может быть решена очень скоро – в ближайшие 10-20 лет.