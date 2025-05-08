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Ученые открыли новый вид древних акул, плававших у берегов Британии

Ученые открыли новый вид древних акул, плававших у берегов Британии Ученые открыли новый вид древних акул, плававших у берегов Британии
Наука и образование
8 мая 2025 г. 05:17
Ученые открыли новый вид древних акул, плававших у берегов Британии

Международная группа ученых из Великобритании, Нидерландов и Австралии обнаружила ранее неизвестный вид акул, обитавших у британских берегов 70 млн лет назад. Хищник, получивший имя Pararhincodon torquis, оказался древним родственником современных воротниковых ковровых акул, но с уникальными анатомическими особенностями.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Палеонтологи изучили два окаменелых скелета, десятилетиями хранившихся в Музее естественной истории Лондона. Изначально их классифицировали как представителей рода Synechodus, но КТ-сканирование и извлечение зубов (размером всего несколько миллиметров) показали: это совершенно новая акула.

По словам исследователей, у Pararhincodon torquis было три основания спинного плавника, тогда как у современных ковровых акул таких оснований лишь два. Это меняет представление о развитии всей группы.

Современные потомки Pararhincodon torquis живут у берегов Азии и Австралии. Как они туда попали — предмет будущих исследований.

Исследователи отметили, что открытие стало недостающим звеном в эволюции ковровых акул.

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