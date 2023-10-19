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Ученые открыли новый способ борьбы с бактериями при помощи вирусов

Ученые открыли новый способ борьбы с бактериями при помощи вирусов Международная группа ученых из Дании и Новой Зеландии открыла новый генетический механизм, позволяющий вирусам пробивать иммунную систему бактерий.
Наука и образование
19 октября 2023 г. 02:07
Ученые открыли новый способ борьбы с бактериями при помощи вирусов

Международная группа ученых из Дании и Новой Зеландии открыла новый генетический механизм, позволяющий вирусам пробивать иммунную систему бактерий.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Бактерии выработали иммунитет к вирусам с помощью механизма, называемого CRISPR-Cas. Он работает путем взятия фрагментов ДНК бактериофага и встраивания в геном микроба. Таким образом бактерия составляет "картотеку" своих врагов и атакует патогены при их появлении.

"Если вирус проникает, часть его ДНК добавляется в банк памяти, а затем в процессе превращается из ДНК в РНК. Каждая РНК действует как проводник, поэтому система CRISPR-Cas может правильно идентифицировать и уничтожить вторгшийся бактериофаг", — объяснил микробиолог доктор Дэвид Мэйо-Муньос из новозеландского университета Отаго.

Однако вирусы научились обманывать CRISPR-Cas бактерий, добавив в свой геном фрагменты этой системы. Они используют их в качестве молекулярных имитаторов, способных полностью или частично вывести из строя защиту.

По словам ученых, это открытие поможет сделать редактирование генов более безопасным и привести к созданию эффективных альтернатив антибиотикам.

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