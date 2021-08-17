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Ученые описали преимущества интервального голодания

Ученые описали преимущества интервального голодания Американские ученые выяснили, что популярная в настоящее время система интервального голодания дает множество преимуществ для здоровья помимо потери веса.
Наука и образование
17 августа 2021 г. 21:35
Ученые описали преимущества интервального голодания

Американские ученые выяснили, что популярная в настоящее время система интервального голодания дает множество преимуществ для здоровья помимо потери веса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Практика прерывистого, или интервального голодания (TRE - time-restricted eating) - режим питания, ограничивающий прием пищи определенными часами - привлекает внимание тех, кто стремится снизить и контролировать свой вес, поэтому большинство исследований TRE сосредоточено на оценке потери веса.

Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии решили проверить в экспериментах на мышах, как режим TRE отражается на других функциях организма. Их результаты показывают, что интервальное голодание помогает при диабете второго типа, жировой болезни печени, раке печени и даже при инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19.

Авторы кормили лабораторных животных продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, но ограничивали прием пищи девятью часами в сутки. При этом ученые согласовали время кормления с циркадными часами мышей, которые спят днем ​​и выходят на поиск пропитания ночью.

В ходе эксперимента исследователи проводили анализы химического состава печени, уровня глюкозы в крови, оценку общей мышечной массы, а также тесты на работоспособность, выносливость и выживаемость при сепсисе - опасной для жизни реакции на инфекцию.

Ученые установили, что режим TRE надежно защищает от жировой болезни печени независимо от возраста и пола. Также тесты на толерантность к глюкозе, проведенные мышам после 16 часов голодания, показали, что интервальное голодание позволяет поддерживать более низкий уровень сахара в крови и обеспечивает более быстрое возвращение к нормальному уровню сахара после отклонений. По мнению авторов, TRE может быть практически бесплатным и удобным способом предотвращения или лечения диабета и метаболического синдрома.

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