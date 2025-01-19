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Ученые объявили о прорыве в понимании природы солнечных бурь

Ученые объявили о прорыве в понимании природы солнечных бурь Американские ученые из Университета штата Мичиган объявили о прорыве в понимании солнечных бурь и космической погоды.
Наука и образование
19 января 2025 г. 07:48
Ученые объявили о прорыве в понимании природы солнечных бурь

Американские ученые из Университета штата Мичиган объявили о прорыве в понимании солнечных бурь и космической погоды.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Солнце постоянно испускает поток плазмы, состоящий из заряженных субатомных частиц — протонов и электронов. Понимание взаимодействия этих частиц с другими кратковременными выбросами энергии может помочь изучать космические лучи при взрывах сверхновых.

В новом исследовании специалисты создали модель, учитывающую вылет частиц в диапазоне более высоких и более низких энергий.

Используя несколько уровней энергии в своей обновленной модели, команда разработала набор уравнений, которые предсказывают ускорение частиц с течением времени и сколько частиц покидает каждый уровень энергии.

Ученые проверили свою модель на огромном солнечном взрыве, случившемся осенью 2022 года. Скорость и температуру частиц этого события удалось зафиксировать солнечному зонду NASA Parker Solar Probe.

Команда обнаружила, что выводы модели совпали с наблюдениями космическим аппаратом Parker.

По словам специалистов, расчеты можно использовать в других областях космических исследований, связанных с заряженными частицами.

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