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Ученые обнаружили повышающий эффективность электромобилей материал

Ученые обнаружили повышающий эффективность электромобилей материал Обычное углеродное соединение позволяет значительно улучшить способность меди проводить электричество.
Наука и образование
21 декабря 2023 г. 21:13
Ученые обнаружили повышающий эффективность электромобилей материал

Обычное углеродное соединение позволяет значительно улучшить способность меди проводить электричество.

Как сообщает Report, это открытие сделали ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Materials & Design, бросают вызов общепринятому представлению, как металлы проводят электричество.

Специалисты обнаружили, что графен значительно понижает температурный коэффициент сопротивления металла. В ходе эксперимента к электротехнической меди было добавлено 18 частей на миллион графена, в результате чего этот коэффициент сопротивления при комнатной температуре снизился на 11 процентов. Это соответствует повышению эффективности двигателя электромобиля на один процент.

Разработка может быть использована в сердечниках электродвигателей и генераторов. В настоящее время двигатели могут работать лишь в ограниченном температурном диапазоне, поскольку при перегреве электропроводность резко падает. Композит позволит двигателям выдерживать более высокие температуры без потери проводимости.

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