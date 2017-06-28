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    Ученые обнаружили океан под поверхностью спутника Сатурна

    Специалисты уверены, что именно благодаря этому кольца снабжаются водой

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Исследователи проанализировали поверхность спутника Сатурна, в ходе чего выдвинули теорию о существовании под его поверхностью огромных залежей воды.

    Как передает Report, специалисты уверены, что именно благодаря этому кольца, которые огибают небесное тело, снабжаются водой.

    Впервые о наличии воды на Энцеладе заговорили еще 12 лет назад. Основанием этим заявлениям служили фотографии, сделанные аппаратом Cassini. На кадры попал гейзер, из которого шел пар. Исследователи предполагают, что под поверхностью спутника на глубине 30 метров могут находиться запасы воды. Именно она, по их мнению, и создает кольца вокруг Сатурна, когда испаряется.

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