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Ученые обнаружили на Марсе необычные геологические образования

Ученые обнаружили на Марсе необычные геологические образования Исследователи NASA обнаружили на Марсе необычные геологические образования, которые не встречаются на Земле. Новые снимки с камеры HiRISE, установленной на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировали загадочные темные пятна и свет
Наука и образование
1 февраля 2025 г. 00:21
Ученые обнаружили на Марсе необычные геологические образования

Исследователи NASA обнаружили на Марсе необычные геологические образования, которые не встречаются на Земле. Новые снимки с камеры HiRISE, установленной на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировали загадочные темные пятна и светлые участки на песчаных дюнах северного полюса Красной планеты. Эти структуры, возникающие в результате выбросов углекислого газа, помогают ученым лучше понять уникальные климатические процессы Марса.

Как передает Report, об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Зимой в полярных регионах Марса углекислый газ (CO₂) замерзает и образует плотную ледяную корку на поверхности. Когда температура повышается с приходом весны, солнечный свет проникает сквозь прозрачный слой замерзшего CO₂, нагревая почву под ним. В результате углекислый газ начинает сублимироваться - превращаться из твердого состояния в газ, который накапливается под слоем льда. Со временем давление становится настолько высоким, что газ прорывается наружу через слабые места в корке, выбрасывая частицы темного грунта на поверхность. Эти выбросы напоминают гейзеры и могут достигать скорости до 160 км/ч, формируя темные пятна диаметром до километра.

В некоторых случаях выбросы газа создают сложные разветвленные структуры подо льдом, напоминающие паутинообразные узоры. Ученые называют такие образования «паучьим ландшафтом». Эти причудливые формы возникают в результате многократных выбросов CO₂, которые вымывают каналы в марсианском грунте.

В новой работе исследователи смогли воссоздать подобные процессы в лабораторных условиях, подтвердив гипотезу о том, что «паучий ландшафт» образуется из-за сезонных выбросов газа.

"Эти паукообразные структуры - не просто удивительное природное явление, но и ключ к пониманию климатических процессов на Марсе", - объяснила Лорен МакКоун из Лаборатории реактивного движения NASA.

В отличие от земных гейзеров, работающих за счет воды и тепловой энергии, марсианские выбросы CO₂ обусловлены исключительно солнечным нагревом и особенностями тонкой марсианской атмосферы.

"Эти процессы уникальны и не встречаются на Земле", - добавила МакКоун.

Открытие подобных природных явлений помогает ученым глубже понять климатическую историю Марса и его потенциальную пригодность для будущих исследований и, возможно, колонизации.

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