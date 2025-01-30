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Ученые обнаружили на астероиде Бенну ключевые для жизни соединения

Ученые обнаружили на астероиде Бенну ключевые для жизни соединения Доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения.
Наука и образование
30 января 2025 г. 02:07
Ученые обнаружили на астероиде Бенну ключевые для жизни соединения

Доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения.

Как передает Report, об этом сообщает NASA.

Утверждается, что в образцах с астероида содержатся углеводороды, аминокислоты и водосодержащие фосфаты. Ученые выделили 20 типов органических молекул, включая компоненты ДНК и РНК.

"Эти компоненты могли сыграть решающую роль в доставке "кирпичиков жизни" на раннюю Землю", — сказал ведущий научный сотрудник миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта.

Напомним, что капсула зонда OSIRIS-REx вернулась на Землю с образцами материи с астероида Бенну в сентябре 2023 года, спустя семь лет после запуска миссии. На исследование пробы ушло более года.

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