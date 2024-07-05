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Ученые обнаружили ключевой механизм создания новых нейронов

Ученые обнаружили ключевой механизм создания новых нейронов Немецкие нейробиологи из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене раскрыли ключевые механизмы регенерации нейронов в мозге. Это позволит упростить сложную процедуру прямого нейронного перепрограммирования, включающую превращения глиальных клеток под на
Наука и образование
5 июля 2024 г. 07:22
Ученые обнаружили ключевой механизм создания новых нейронов

Немецкие нейробиологи из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене раскрыли ключевые механизмы регенерации нейронов в мозге. Это позволит упростить сложную процедуру прямого нейронного перепрограммирования, включающую превращения глиальных клеток под названием астроциты в новые нейроны.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuroSci).

Команда сосредоточилась на небольших химических модификациях в эпигеноме, который помогает контролировать, какие гены активны в разных клетках в разное время.

Используя новые методы профилирования эпигенома, исследователи определили, что посттрансляционная модификация репрограммирующего нейрогенного фактора транскрипции Neurogenin2 глубоко влияет на эпигенетическую перестройку и нейронное перепрограммирование. Однако одного фактора транскрипции недостаточно для перепрограммирования глиальных клеток, которые обеспечивают условия для генерации и передачи нервных импульсов.

Нейробиологи также идентифицировали новый белок, транскрипционный регулятор YingYang1, как ключевой элемент в этом процессе.

"Белок YingYang1 имеет решающее значение для достижения конверсии астроцитов в нейроны. Эти открытия важны для понимания и улучшения перепрограммирования глиальных клеток в нейроны, и, таким образом, приближают нас к терапевтическим решениям", — объяснила руководитель исследования Магдалена Гётц.

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