Ученые обнаружили "горячие пояса" океанов с рекордным потеплением

Ученые обнаружили "горячие пояса" океанов с рекордным потеплением

Международная группа ученых из Китая, США, Новой Зеландии и Германии выявила две зоны в мировом океане, где температура растет особенно быстро. Эти "горячие пояса" расположены вдоль 40-х параллелей в обоих полушариях и уже оказывают влияние на глобальный климат.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном издании Journal of Climate (JCLI).

Наиболее интенсивное потепление наблюдается в южном полушарии между 40–45 градусами южной широты, особенно в районе Новой Зеландии, Тасмании и атлантических вод восточнее Аргентины. В северном полушарии аналогичный эффект зафиксирован около 40 градусов северной широты - в водах восточнее США и Японии.

"Обнаружить такую четкую пространственную закономерность в климатических данных - большая редкость", - отметил ведущий автор исследования, доктор Кевин Тренберт из Оклендского университета.

Анализ данных за 2000–2023 годы показал, что температурные аномалии прослеживаются до глубины 2000 метров. Ученые связывают это явление со смещением струйных течений к полюсам. При этом в тропической зоне между 10 градусами северной и 20 градусами южной широты потепление выражено слабее из-за влияния природного феномена Эль-Ниньо.

Исследователи предупреждают, что ускоренное нагревание океана в этих зонах приводит к серьезным последствиям: нарушению морских экосистем, увеличению испарения воды (что усиливает парниковый эффект) и учащению экстремальных погодных явлений.