Ученые обнаружили ген коллективного разума у пчел

Немецкие ученые из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе обнаружили, каким образом пчелы передают по наследству информацию, позволяющую отдельным особям сразу встраиваться в жизнь улья и обеспечивать его коллективное функционирование.

Немецкие ученые из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе обнаружили, каким образом пчелы передают по наследству информацию, позволяющую отдельным особям сразу встраиваться в жизнь улья и обеспечивать его коллективное функционирование.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда нашла особый ген, известный как dsx. Оказалось, что он определяет специфичное для рабочих пчел поведение.

Биологи использовали генетические ножницы CRISPR/Cas9 в своих исследованиях, чтобы изменить или отключить ген dsx у выбранных пчел.

Они прикрепили QR-коды к обработанным пчелам, затем отслеживали их поведение в улье с помощью камер. Полученные видеопоследовательности были проанализированы с помощью искусственного интеллекта для определения индивидуальных поведенческих моделей пчел.

Исследователи ввели зеленый флуоресцентный белок (GFP) в последовательность dsx, чтобы GFP производился вместе с белком dsx. Затем нейронные цепи можно было просматривать с помощью флуоресцентной микроскопии как у немодифицированных пчел, так и у пчел с генетическими изменениями.

"Ген программирует, будет ли рабочая пчела выполнять задачу в колонии и как долго. Сюда входят коллективные задачи, такие как забота о личинках или поиск пищи, а также социальный обмен источниками пищи", - отметили специалисты.

На следующем этапе исследователи хотят перейти от уровня отдельной медоносной пчелы к "суперорганизму" пчелиной колонии.