Ученые обнаружили "сверхзащиту" после вакцинации у переболевших COVID-19

Люди, привитые двумя дозами вакцины после перенесенного заболевания COVID-19 обладают "сверхчеловеческой" способностью бороться с инфекцией, показали исследования.

Люди, привитые двумя дозами вакцины после перенесенного заболевания COVID-19 обладают "сверхчеловеческой" способностью бороться с инфекцией, показали исследования.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, подобный феномен выявляется у людей после применения вакцин Pfizer и Moderna.

Ученые называют это "сверхчеловеческим" или "гибридным" иммунитетом. Иммунная система пациентов может вырабатывать большое количество антител, способных реагировать на различные варианты вирусов.

Ученые изучают этих пациентов, чтобы лучше понять иммунитет от COVID - и иммунитет против других вирусов.

Отмечается, что из примерно 173 миллиона американцев в США ( применяются вакцины Pfizer и Moderna), привитых двумя дозами к концу августа, всего 10.5 тыс. было госпитализировано и 2000 из них умерли от заболевания.

Это показывает, что применяемые в США вакцины предоставляют иммунной системе человека часть генетического материала коронавируса - часть мРНК, а она, в свою очередь, учит иммунную систему распознавать вирус в случае инфекции.

Переболевшие COVID также обладают иммунитетом, и в случае, если после заболевания пациенты вакцинируются, это сделает их "сверхзащищенными" от COVID.

"Антитела в крови этих людей могут даже нейтрализовать SARS-CoV-1, первый коронавирус, появившийся 20 лет назад. Этот вирус очень, очень отличается от SARS-CoV-2", - сказала вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хациоанну, изучавшая этот вопрос.

По мнению ученых, работает это следующим образом: естественный и приобретенный иммунитеты действуют по-разному. Естественный иммунитет длится от семи до восьми месяцев - примерно через год после заболевания иммунная система будет "помнить" некоторую информацию о коронавирусе, и с дополнительной вакцинацией этой информации становится больше.

Образовавшиеся Т-клетки также помогают защитить от будущих вариантов коронавируса.

Ученые протестировали образцы плазмы крови пациентов с "гибридным иммунитетом" против шести вызывающих озабоченность вариантов коронавируса, исходного вируса атипичной пневмонии и коронавирусов, обнаруженных у летучих мышей и панголинов. Для всех этих различных вариантов иммунная система пациентов с "гибридным иммунитетом" была способна распознавать захватчиков и создавать антитела для борьбы с ними.

Исследователи даже протестировали новый вариант коронавируса, специально разработанный в лаборатории, чтобы противостоять обнаружению иммунной системы. Эти иммунные системы все еще могут бороться с этим.

"Основываясь на всех этих выводах, похоже, что иммунная система в конечном итоге будет иметь преимущество над этим вирусом", - утверждает Пол Бениас.

Иммунологи намерены более внимательно изучить иммунитет гибридного коронавируса, чтобы разработать более успешные вакцины против COVID и других заболеваний.