О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые обнаружили "сверхзащиту" после вакцинации у переболевших COVID-19

Ученые обнаружили "сверхзащиту" после вакцинации у переболевших COVID-19 Люди, привитые двумя дозами вакцины после перенесенного заболевания COVID-19 обладают "сверхчеловеческой" способностью бороться с инфекцией, показали исследования.
Наука и образование
8 сентября 2021 г. 13:33
Ученые обнаружили сверхзащиту после вакцинации у переболевших COVID-19

Люди, привитые двумя дозами вакцины после перенесенного заболевания COVID-19 обладают "сверхчеловеческой" способностью бороться с инфекцией, показали исследования.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, подобный феномен выявляется у людей после применения вакцин Pfizer и Moderna.

Ученые называют это "сверхчеловеческим" или "гибридным" иммунитетом. Иммунная система пациентов может вырабатывать большое количество антител, способных реагировать на различные варианты вирусов.

Ученые изучают этих пациентов, чтобы лучше понять иммунитет от COVID - и иммунитет против других вирусов.

Отмечается, что из примерно 173 миллиона американцев в США ( применяются вакцины Pfizer и Moderna), привитых двумя дозами к концу августа, всего 10.5 тыс. было госпитализировано и 2000 из них умерли от заболевания.

Это показывает, что применяемые в США вакцины предоставляют иммунной системе человека часть генетического материала коронавируса - часть мРНК, а она, в свою очередь, учит иммунную систему распознавать вирус в случае инфекции.

Переболевшие COVID также обладают иммунитетом, и в случае, если после заболевания пациенты вакцинируются, это сделает их "сверхзащищенными" от COVID.

"Антитела в крови этих людей могут даже нейтрализовать SARS-CoV-1, первый коронавирус, появившийся 20 лет назад. Этот вирус очень, очень отличается от SARS-CoV-2", - сказала вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хациоанну, изучавшая этот вопрос.

По мнению ученых, работает это следующим образом: естественный и приобретенный иммунитеты действуют по-разному. Естественный иммунитет длится от семи до восьми месяцев - примерно через год после заболевания иммунная система будет "помнить" некоторую информацию о коронавирусе, и с дополнительной вакцинацией этой информации становится больше.

Образовавшиеся Т-клетки также помогают защитить от будущих вариантов коронавируса.

Ученые протестировали образцы плазмы крови пациентов с "гибридным иммунитетом" против шести вызывающих озабоченность вариантов коронавируса, исходного вируса атипичной пневмонии и коронавирусов, обнаруженных у летучих мышей и панголинов. Для всех этих различных вариантов иммунная система пациентов с "гибридным иммунитетом" была способна распознавать захватчиков и создавать антитела для борьбы с ними.

Исследователи даже протестировали новый вариант коронавируса, специально разработанный в лаборатории, чтобы противостоять обнаружению иммунной системы. Эти иммунные системы все еще могут бороться с этим.

"Основываясь на всех этих выводах, похоже, что иммунная система в конечном итоге будет иметь преимущество над этим вирусом", - утверждает Пол Бениас.

Иммунологи намерены более внимательно изучить иммунитет гибридного коронавируса, чтобы разработать более успешные вакцины против COVID и других заболеваний.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Scientists discover 'superhuman' ability to fight off COVID after vaccination

Другие новости из категории

Завершен отбор специальностей в колледжи
Завершен отбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
7 сентября 2021 г. 18:25
В Азербайджане принято на работу еще 1 045 учителей
В Азербайджане принято на работу еще 1 045 учителей
7 сентября 2021 г. 17:30
В Азербайджане с этого года можно получать кредит на образование
В Азербайджане с этого года можно получать кредит на образование
7 сентября 2021 г. 16:02
Решение о ношении медмасок принимают родители учащихся
Решение о ношении медмасок принимают родители учащихся
7 сентября 2021 г. 15:31
Министр образования о допуске к очным занятиям непривитых студентов
Министр образования о допуске к очным занятиям непривитых студентов
7 сентября 2021 г. 15:18
В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус
В школах подготовлены комнаты для изоляции детей с подозрением на коронавирус
7 сентября 2021 г. 15:02
Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения
Завотделом: Работники образования готовы к традиционной системе обучения
7 сентября 2021 г. 14:58
Министр образования: Мы не требуем паспорта COVID-19 от родителей
Министр образования: Мы не требуем паспорта COVID-19 от родителей
7 сентября 2021 г. 14:54
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
7 сентября 2021 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi