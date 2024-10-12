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Ученые научились определять оставшееся время жизни пожилых собак

Ученые научились определять оставшееся время жизни пожилых собак Американские ученые-ветеринары из Университета штата Северная Каролина создали метод расчета оставшегося времени жизни для пожилых собак.
Наука и образование
12 октября 2024 г. 23:47
Ученые научились определять оставшееся время жизни пожилых собак

Американские ученые-ветеринары из Университета штата Северная Каролина создали метод расчета оставшегося времени жизни для пожилых собак.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Veterinary Science (FVS).

Способ основан на оценке состояния тела и мышц питомца. По словам специалистов, эти данные могут предсказать вероятность ухода из жизни в ближайшие шесть месяцев, а также предоставить владельцам информацию о здоровье и благополучии животного.

Команда разработала опросник, который должны заполнять хозяева, чтобы определить уровень слабости своей пожилой собаки. Анкета содержит вопросы о состоянии питания собаки, истощении, мышечной слабости, социальной активности и подвижности, основанные на пяти «доменах», которые также используются при оценке слабости у людей.

Исследователи объяснили, что собаки, у которых выявлены нарушения в трех из пяти областей, классифицируются как в целом слабые, и у них почти в пять раз больше шансов уйти из жизни в течение шести месяцев, чем у собак, не соответствующих критериям слабости.

По словам ученых, предложенный ими метод прост и не требует проведения лабораторных изысканий. Ветеринары могут ориентироваться на ответы владельцев, а также оценить состояние мышц питомца на ощупь во время осмотра.

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