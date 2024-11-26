О нас

Ученые нашли в мозге новый биомаркер для диагностики психоза

Ученые нашли в мозге новый биомаркер для диагностики психоза Американские ученые из Университета Рочестера обнаружили потенциальный биомаркер психоза в мозге человека.
Наука и образование
26 ноября 2024 г. 08:13
Ученые нашли в мозге новый биомаркер для диагностики психоза

Американские ученые из Университета Рочестера обнаружили потенциальный биомаркер психоза в мозге человека.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Используя данные, собранные в рамках проекта Human Connectome Early Psychosis Project, команда изучила МРТ-снимки 159 участников. У 105 из них психотическое расстройство развилось за пять лет до тестирования.

В мозге пациентов с психозом исследователи обнаружили, что сенсорные области в коре были слабее связаны друг с другом и сильнее связаны с таламусом - ретрансляционной станцией информации мозга.

Эти различия были ограничены соматомоторной сетью, которая обрабатывает телесные движения и ощущения, и визуальной сетью, которая генерирует представления объектов, лиц и сложных черт.

Объединение паттернов нарушений связи в этих двух сетях позволило исследователям создать "сомато-визуальный" биомаркер.

Предыдущие исследования показали, что аномальные связи в мозге присутствуют в сенсорных сетях людей, страдающих шизофренией, но оставалось неясным, какие сети являются наиболее ответственными или же нарушение связей можно объяснить другими факторами заболевания, такими как прием антипсихотических препаратов, тревожность или стресс.

По словам ученых, найденный биомаркер позволит выявлять психотическое расстройство за пять минут и проводить более своевременное лечение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi