О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус

Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с коронавирусом.
Наука и образование
11 января 2022 г. 10:57
Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус

Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследователи обнаружили, что в 70% случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2, причем образцы брались еще до начала пандемии.

Эксперты объясняют это тем, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, что привело к образованию кросс-реактивных антител против него.

Исследователи допускают, что в настоящее время среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.

Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 305 млн инфицированных, 5,4 млн из них спасти не удалось. Наиболее эпидемиологическая обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Scientists find potentially dangerous infection in cats, similar to COVID

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi