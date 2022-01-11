Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус

Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с коронавирусом.

Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследователи обнаружили, что в 70% случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2, причем образцы брались еще до начала пандемии.

Эксперты объясняют это тем, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, что привело к образованию кросс-реактивных антител против него.

Исследователи допускают, что в настоящее время среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.

Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 305 млн инфицированных, 5,4 млн из них спасти не удалось. Наиболее эпидемиологическая обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.