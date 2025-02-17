Ученые нашли воду во внешней части Солнечной системы

Японские ученые из Киотского университета обнаружили доказательства наличия соляных минералов на астероиде Рюгу.

Японские ученые из Киотского университета обнаружили доказательства наличия соляных минералов на астероиде Рюгу.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Результаты указывают, что в прошлом на родительском теле Рюгу могла существовать жидкая соленая вода. Команда изучила образцы, собранные зондом Hayabusa2 в 2020 году. Пробы содержали карбонат натрия, галит и сульфаты натрия. Все эти соединения формируются в присутствии воды.

Исследователи предполагают, что Рюгу когда-то был частью более крупного небесного тела, существовавшего около 4,5 млрд лет назад.

"Эти кристаллы соли рассказывают нам, как жидкая вода исчезла из родительского тела Рюгу", — объяснил соавтор научной работы Тору Мацумото.

По его словам, солевые минералы могли образоваться в условиях ограниченного количества жидкости, которая затем испарилась или замерзла.

Открытие имеет важное значение для понимания роли воды в формировании планет и их спутников.

Ученые предполагают, что аналогичные солевые отложения могут быть обнаружены на карликовой планете Церера, а также на спутниках Юпитера и Сатурна, таких как Европа, Ганимед и Энцелад, где, как считается, существуют подземные океаны.

Миссия Hayabusa2 доставила на Землю более пяти граммов материала с астероида. Эти образцы продолжают раскрывать новые подробности о ранних этапах формирования Солнечной системы и возможных предшественниках жизни.