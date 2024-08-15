Ученые нашли новый способ запустить самоуничтожение раковых клеток

Немецкие химики из Рурского университета впервые синтезировали кобальтосодержащий комплекс, запускающий реакцию самоуничтожения раковых клеток.

Немецкие химики из Рурского университета впервые синтезировали кобальтосодержащий комплекс, запускающий реакцию самоуничтожения раковых клеток.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Созданное вещество активирует процесс под названием ферроптоз - недавно открытый механизм разрушения новообразований за счет накопления в них липидных перекисей. Эта реакция обычно катализируется железом - ferrum на латыни - что и дало название методу.

Новое вещество накапливается в клеточных митохондриях и генерирует активные формы кислорода - гидроксид-радикалы. Эти радикалы атакуют полиненасыщенные жирные кислоты, что приводит к образованию большого количества липидных пироксидов, и, как следствие, к ферроптозу.

Команда протестировала комплекс на различных раковых клетках и выяснила, что состав замедляет развитие искусственно выращенных микроопухолей.

Несмотря на демонстрацию эффективности, препарат на основе кобальта требует доработки, поскольку вещество пока что действует неизбирательно, атакуя и здоровые ткани.

По словам ученых, после усовершенствования их открытие может стать альтернативой существующим составам для химиотерапии.