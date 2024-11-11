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Ученые нашли новый биомаркер старения и способ его замедлить

Ученые нашли новый биомаркер старения и способ его замедлить Группа ученых из Китайской академии наук раскрыла механизмы, посредством которых иммуноглобулины участвуют в процессе старения.
Наука и образование
11 ноября 2024 г. 02:39
Ученые нашли новый биомаркер старения и способ его замедлить

Группа ученых из Китайской академии наук раскрыла механизмы, посредством которых иммуноглобулины участвуют в процессе старения.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Иммуноглобулины, или антитела — защитные белки, которые иммунная система производит для борьбы с вирусами, бактериями, паразитами и аллергенами.

Команда проанализировала миллионы пространственных точек в девяти органах самцов мыши и создала высокоточные пространственные транскриптомные карты. Эти схемы помогли детализировать распределение более 70 типов клеток.

Ученые обнаружили, что усиление пространственного структурного хаоса и потеря клеточной идентичности служат универсальными признаками системного старения. Эти изменения образуют своего рода "пятна" на тканях организма.

По словам ученых, неожиданным открытием стало то, что эти "пятна" образуются вокруг клеток, которые отвечают за синтез антител.

Исследование также обнаружило, что иммуноглобулин G (IgG) накапливается во многих тканях и органах во время старения у людей и мышей, что предполагает, что уровни IgG могут служить новым биомаркером старения.

Оказалось, что IgG напрямую вызывает старение в макрофагах и микроглии человека и мыши, высвобождая воспалительные факторы. Интересно, что инъекция IgG молодым мышам заставила стареть их ткани.

Группа разработала стратегию вмешательства с использованием антисмысловых олигонуклеотидов (ASO) для снижения содержания IgG в тканях мышей, тем самым замедлив старение многих органов.

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