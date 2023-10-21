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Ученые нашли доказательства утечки вещества из ядра Земли

Ученые нашли доказательства утечки вещества из ядра Земли Объединенная группа американских геохимиков из Океанографического института Вудс-Хоул и Калифорнийского технологического института обнаружила свидетельства утечки вещества из ядра Земли на поверхность.
Наука и образование
21 октября 2023 г. 08:19
Ученые нашли доказательства утечки вещества из ядра Земли

Объединенная группа американских геохимиков из Океанографического института Вудс-Хоул и Калифорнийского технологического института обнаружила свидетельства утечки вещества из ядра Земли на поверхность.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые зафиксировали высокое содержание гелия-3 в горных породах на Баффиновой Земле — арктическом острове, расположенном на территории канадского региона Нунавут.

Гелий-3 — древний изотоп, распространенный во времена формирования Земли и позднее оказавшийся заключенным в ее ядре. Попадая на поверхность, элемент быстро улетучивается, поэтому следы изотопа обычно указывают на то, что он появился из центра планеты.

Они также обнаружили высокое соотношение гелия-3 к гелию-4 (обычный изотоп) — самое высокое, которое когда-либо было измерено в земных породах. Такие высокие отношения, как предполагают исследователи, являются еще одним фактором, предполагающим утечку гелия-3 из ядра.

Если будет доказано, что материал действительно вытекает из ядра, это впервые предоставит ученым возможность изучить ядро Земли.

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