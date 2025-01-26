О нас

Ученые нашли бактерии, поедающие токсичные "вечные химикаты"

Ученые нашли бактерии, поедающие токсичные "вечные химикаты" Американские ученые из Университета Буффало в штате Нью-Йорк обнаружили разновидность бактерий, способных переваривать токсичные пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС).
Наука и образование
26 января 2025 г. 07:49
Ученые нашли бактерии, поедающие токсичные вечные химикаты

Американские ученые из Университета Буффало в штате Нью-Йорк обнаружили разновидность бактерий, способных переваривать токсичные пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС).

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

ПФАС — группа веществ, широко используемых в промышленности для производства огнеупорных и влагостойких материалов, включая антипригарную посуду и водонепроницаемую одежду.

ПФАС называют "вечными химикатами" из-за их стойкости к распаду естественным способом. Эти соединения могут накапливаться в организме и способствовать развитию различных заболеваний, включая рак и нарушения в репродуктивной и эндокринной системах организма.

Команда определила бактериальный штамм под названием F11, который за 100 дней метаболизировал более 90% перфтороктановой сульфоновой кислоты (ПФОС) — распространенной разновидности "вечных химикатов".

F11 выделили из почвы загрязненного промышленного участка в Португалии. Ранее эти микроорганизмы продемонстрировали способность удалять фтор из фармацевтических загрязнителей.

Также бактерии F11 через 100 дней расщепили значительную часть двух дополнительных типов ПФАС: 58% фтортеломерной карбоновой кислоты 5:3 и 21% фтортеломерного сульфоната 6:2.

"Связь между атомами углерода и фтора в ПФАС очень прочная, поэтому большинство микробов не могут использовать его в качестве источника энергии. Бактериальный штамм F11 развил способность отщеплять фтор и поедать углерод", — отметила соавтор исследования Диана Ага.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Джейхун Керемов: В 2024/25 учебном году к профобразованию были привлечены рекордное количество студентов
Джейхун Керемов: В 2024/25 учебном году к профобразованию были привлечены рекордное количество студентов
24 января 2025 г. 10:28
ГЭЦ проведет очередной экзамен для водителей такси
ГЭЦ проведет очередной экзамен для водителей такси
24 января 2025 г. 06:00
В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу по закону о высшем образовании
В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу по закону о высшем образовании
23 января 2025 г. 15:52
Депутат: К признанию дипломов по специфическим областям должен применяться особый подход
Депутат: К признанию дипломов по специфическим областям должен применяться особый подход
23 января 2025 г. 15:35
Два частных вуза Азербайджана прошли институциональную аккредитацию
ФотоДва частных вуза Азербайджана прошли институциональную аккредитацию
23 января 2025 г. 14:23
В Азербайджане предлагается ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности
В Азербайджане предлагается ввести в общеобразовательных учреждениях урок по медиаграмотности
23 января 2025 г. 11:00
С 27 января в школах Азербайджана начинаются зимние каникулы
С 27 января в школах Азербайджана начинаются зимние каникулы
22 января 2025 г. 19:53
Ученые добились прорыва в борьбе с одним из самых опасных вирусов на Земле
Ученые добились прорыва в борьбе с одним из самых опасных вирусов на Земле
21 января 2025 г. 03:49
Ученые перечислили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму
Ученые перечислили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму
21 января 2025 г. 00:22
Ученые добились революционного прорыва в создании перерабатываемого пластика
Ученые добились революционного прорыва в создании перерабатываемого пластика
20 января 2025 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi