Ученые нашли бактерии, поедающие токсичные "вечные химикаты"

Американские ученые из Университета Буффало в штате Нью-Йорк обнаружили разновидность бактерий, способных переваривать токсичные пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС).
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ПФАС — группа веществ, широко используемых в промышленности для производства огнеупорных и влагостойких материалов, включая антипригарную посуду и водонепроницаемую одежду.
ПФАС называют "вечными химикатами" из-за их стойкости к распаду естественным способом. Эти соединения могут накапливаться в организме и способствовать развитию различных заболеваний, включая рак и нарушения в репродуктивной и эндокринной системах организма.
Команда определила бактериальный штамм под названием F11, который за 100 дней метаболизировал более 90% перфтороктановой сульфоновой кислоты (ПФОС) — распространенной разновидности "вечных химикатов".
F11 выделили из почвы загрязненного промышленного участка в Португалии. Ранее эти микроорганизмы продемонстрировали способность удалять фтор из фармацевтических загрязнителей.
Также бактерии F11 через 100 дней расщепили значительную часть двух дополнительных типов ПФАС: 58% фтортеломерной карбоновой кислоты 5:3 и 21% фтортеломерного сульфоната 6:2.
"Связь между атомами углерода и фтора в ПФАС очень прочная, поэтому большинство микробов не могут использовать его в качестве источника энергии. Бактериальный штамм F11 развил способность отщеплять фтор и поедать углерод", — отметила соавтор исследования Диана Ага.