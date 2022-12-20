Ученые: массовое вымирание на Земле может начаться в 2100 году

Массовое вымирание видов из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты на Земле может наступить в ближайшем будущем.

Массовое вымирание видов из-за изменения климата и хищнической эксплуатации природных богатств планеты на Земле может наступить в ближайшем будущем.

Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на австралийских и европейских ученых.

С помощью суперкомпьютера была создана модель более чем 15 тыс. пищевых цепочек на Земле. Анализ показал, что при худшем сценарии к 2050 году исчезнут до 10% от всех видов животных и растений, а к 2100 году - до 27%.

Усредненный сценарий показывает потерю 13% биоразнообразия к 2100 году.

Ученые называют главными причинами вымираний глобальное потепление и деятельность человека.

Исследователи указали, что предыдущие подходы к оценке этих процессов были ошибочными, они не учитывали совместное вымирание, связанное со взаимодействием видов. Так, массовое исчезновение животных, которые были добычей для определенного вида хищника, приведет и к его гибели.

Новые выводы куда более пессимистичные, чем ученые считали ранее.

Также биологи выяснили, что вымирание насекомых ежегодно приводит к смерти более 400 тыс. человек. Ученые из Гарвардской Школы общественного здравоохранения Чана выяснили, что потеря опылителей привела к снижению урожая фруктов, овощей и орехов на 3–5% и, по оценкам, к 427 тыс. избыточных смертей из-за сопутствующих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака.