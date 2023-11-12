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Ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани

Ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани Специалисты канадской биотехнологической компании Evolved.Bio на базе Университета Ватерлоо создали способ производства и регенерации мышечной ткани, призванный помочь людям со значительными повреждениями мышц.
Наука и образование
12 ноября 2023 г. 01:08
Ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани

Специалисты канадской биотехнологической компании Evolved.Bio на базе Университета Ватерлоо создали способ производства и регенерации мышечной ткани, призванный помочь людям со значительными повреждениями мышц.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Ученые описывают свою технологию как бескаркасную платформу для моделирования тканей in vitro, что означает, что новые мышцы сначала выращиваются в искусственной среде. Затем получившиеся биоматериалы имплантируются в тело пациента.

Платформа использует листы клеток в качестве строительных блоков, что позволяет воссоздавать разнообразные образцы тканей с соответствующими структурами и форм-факторами.

По словам авторов разработки, созданный ими метод позволяет избегать отторжения полученных тканей организмом, поскольку созданные в пробирке мышцы неотличимы от сформировавшихся естественным образом.

Ученые намерены использовать технологию для борьбы с объемной потерей мышечной массы — неизлечимым заболеванием, от которого страдают сотни тысяч людей. Также этот способ можно использовать в других областях, включая производство культивированного (выращенного в искусственной среде) мяса животных.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər əzələ toxumasının regenerasiyasının yeni üsulunu icad ediblər

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