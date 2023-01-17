Ученые из США создали лазерный прибор для поиска жизни на других планетах

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) создали прибор для поиска биологической активности с помощью лазера.

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) создали прибор для поиска биологической активности с помощью лазера.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Прибор, весящий всего около 8 кг, представляет собой уменьшенную комбинацию двух важных инструментов для обнаружения признаков жизни и определения состава материалов: импульсного ультрафиолетового лазера, который испаряет небольшое количество материала из образца, и анализатора Orbitrap, который анализирует спектр испускаемого при этом излучения для определения химического состава.

"Изначально Orbitrap создавался для коммерческого использования, — пояснил Рикардо Аревало, один из авторов изобретения. — Вы можете найти их в лабораториях фармацевтической, медицинской и протеомной промышленности. Прибор в нашей лаборатории весит около 200 кг, и нам потребовалось восемь лет, чтобы создать уменьшенный прототип, который можно было бы эффективно использовать в космосе".

Новое устройство обладает теми же преимуществами, что и его более крупные предшественники, но оптимизировано для исследования космоса и анализа планетарных материалов на месте.

Благодаря небольшой массе и минимальному энергопотреблению прибор Mini Orbitrap LDMS можно сделать частью полезной нагрузки межпланетного зонда. Важным преимуществом этого метода является отсутствие физического контакта между аппаратом и исследуемым образцом, что исключает загрязнение.