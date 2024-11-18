Ученые из Принстонского университета создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Ученые из американского Принстонского университета создали первую в мире бессмертную муху, оцифровав мозг насекомого.

Ученые из американского Принстонского университета создали первую в мире бессмертную муху, оцифровав мозг насекомого.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Добиться этого результата ученые пытались еще с 2016 года — тогда стартовал проект, который завершился расшифровкой коннектома взрослой мухи-дрозофилы (Drosophila melanogaster). В мозге этого насекомого 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.

Результат ученых состоит в том, что этот оцифрованный мозг теперь возможно не только изучать, как модель нейронных связей, но и воспроизвести — таким образом, дав конкретному организму определенное «бессмертие».