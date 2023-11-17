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Ученые: Интервальное голодание помогает похудеть и улучшает настроение

Ученые: Интервальное голодание помогает похудеть и улучшает настроение Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) выяснили, что интервальное голодание может улучшить настроение, повысить энергию и уменьшить чувство голода.
Наука и образование
17 ноября 2023 г. 08:56
Ученые: Интервальное голодание помогает похудеть и улучшает настроение

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) выяснили, что интервальное голодание может улучшить настроение, повысить энергию и уменьшить чувство голода.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте колледжа.

В эксперименте приняли участие 37 545 человек. В течение первой недели они ели, как обычно, а затем на семь дней перешли на интервальное голодание. Они ежедневно отправляли отчет о времени приемов пищи, своей самооценке энергии, настроении и чувстве голода в специальное приложение на смартфоне. Анализ данных подтвердил, что ограничение потребления пищи 10-часовым периодом и голодание в течение оставшихся 14 часов значительно улучшает самочувствие и притупляет голод.

51% участников, которые придерживались интервального голодания наиболее строго, сообщили о небольшом снижении веса за период от двух до 16 недель. Этот результат согласуется с данными других исследований, которые также показали, что ограничение времени приема пищи может предотвратить диабет 2 типа у людей с высоким риском заболевания.

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Версия на английском языке Scientists: 14-hour fasting improves hunger, mood and sleep
Версия на азербайджанском языке Fasiləli aclıq arıqlamağa kömək edir və əhvalı yüksəldir

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