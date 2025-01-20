Ученые добились революционного прорыва в создании перерабатываемого пластика

Американские химики из Национальной лаборатории Оук-Ридж нашли способ повышать качество готового пластика, меняя его молекулы. Технология позволит превращать пластиковый мусор в более ценное сырье.

Американские химики из Национальной лаборатории Оук-Ридж нашли способ повышать качество готового пластика, меняя его молекулы. Технология позволит превращать пластиковый мусор в более ценное сырье.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS).

Авторы нового метода сравнивают его с инструментом генетического редактирования CRISPR, который произвел революцию в изучении генома и медицине.

Подход основан на перегруппировке полимерных строительных блоков в полимерных цепях для настройки свойств пластмассы.

"Это как CRISPR, но вместо редактирования цепочек генов мы редактируем полимерные цепи. Это не типичный сценарий переработки пластика в духе "расплавь его и надейся на лучшее", — объяснил ведущий автор исследования Джеффри Фостер.

Традиционная переработка путем переплавки приводит к деградации пластика с каждым новым циклом.

В ходе экспериментов команда работала с мягкими и жесткими разновидностями пластиков, которые с трудом поддаются вторичному использованию.

Исследователи растворяли полимеры в дихлорметане, а затем переставляли их молекулы местами с помощью процессов метатезисной полимеризации и перекрестного метатезиса. Такой подход позволил использовать существующие строительные блоки материала для сохранения их свойств, отметили специалисты.

Ученые заинтересованы в изменении типов субъединиц в полимерной цепи и их перегруппировке, чтобы увидеть, могут ли они создавать высокопроизводительные термореактивные материалы — эпоксидные смолы, вулканизированную резину, полиуретан и силикон. Эти вещества не поддаются обычной переплавке или переформовке из-за их сшитой молекулярной структуры.