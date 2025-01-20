О нас

Ученые добились революционного прорыва в создании перерабатываемого пластика

Ученые добились революционного прорыва в создании перерабатываемого пластика Американские химики из Национальной лаборатории Оук-Ридж нашли способ повышать качество готового пластика, меняя его молекулы. Технология позволит превращать пластиковый мусор в более ценное сырье.
Наука и образование
20 января 2025 г. 04:18
Ученые добились революционного прорыва в создании перерабатываемого пластика

Американские химики из Национальной лаборатории Оук-Ридж нашли способ повышать качество готового пластика, меняя его молекулы. Технология позволит превращать пластиковый мусор в более ценное сырье.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS).

Авторы нового метода сравнивают его с инструментом генетического редактирования CRISPR, который произвел революцию в изучении генома и медицине.

Подход основан на перегруппировке полимерных строительных блоков в полимерных цепях для настройки свойств пластмассы.

"Это как CRISPR, но вместо редактирования цепочек генов мы редактируем полимерные цепи. Это не типичный сценарий переработки пластика в духе "расплавь его и надейся на лучшее", — объяснил ведущий автор исследования Джеффри Фостер.

Традиционная переработка путем переплавки приводит к деградации пластика с каждым новым циклом.

В ходе экспериментов команда работала с мягкими и жесткими разновидностями пластиков, которые с трудом поддаются вторичному использованию.

Исследователи растворяли полимеры в дихлорметане, а затем переставляли их молекулы местами с помощью процессов метатезисной полимеризации и перекрестного метатезиса. Такой подход позволил использовать существующие строительные блоки материала для сохранения их свойств, отметили специалисты.

Ученые заинтересованы в изменении типов субъединиц в полимерной цепи и их перегруппировке, чтобы увидеть, могут ли они создавать высокопроизводительные термореактивные материалы — эпоксидные смолы, вулканизированную резину, полиуретан и силикон. Эти вещества не поддаются обычной переплавке или переформовке из-за их сшитой молекулярной структуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен 
Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен 
18 января 2025 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi