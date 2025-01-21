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Ученые добились прорыва в борьбе с одним из самых опасных вирусов на Земле

Ученые добились прорыва в борьбе с одним из самых опасных вирусов на Земле Американские ученые из Гарвардской медицинской школы картировали критически важный элемент вируса Нипах - смертельно опасного патогена, переносимого летучими мышами.
Наука и образование
21 января 2025 г. 03:49
Ученые добились прорыва в борьбе с одним из самых опасных вирусов на Земле

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы картировали критически важный элемент вируса Нипах - смертельно опасного патогена, переносимого летучими мышами.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Вирус Нипах впервые выявили в 1999 году. Распространителями патогена выступают фруктовые летучие мыши, от которых он может предаваться свиньям и людям. Также вирус способен заражать человека напрямую через пищу, или воздушно-капельным путем.

В тяжелых случаях инфекция приводит к серьезному респираторному заболеванию и энцефалиту. Летальность вируса Нипах составляет от 40% до 75%. На сегодня не существует вакцин или эффективных методов лечения этого заболевания, кроме поддерживающей терапии.

В новом исследовании ученые сосредоточились на части вирусного механизма, называемой вирусным полимеразным комплексом. Это группа белков, которую вирус использует для копирования своего генетического материала, распространения и заражения клеток.

Специалисты составили подробную трехмерную картину полимеразы вируса и ее ключевых особенностей. Понимание структуры и поведения этой критической части вирусного механизма проливает свет на то, как патоген размножается внутри своих хозяев.

Исследователи отметили, что до сих пор структура и функции полимеразы вируса Нипах оставались плохо изученными, предупредив, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, как полимераза создает различные типы генетического материала, позволяющего вирусу размножаться.

Тем не менее, по словам команды, выявление этой части вирусного аппарата стало важнейшим шагом на пути к изучению внутреннего механизма работы патогена, представляющего серьезную угрозу. Открытие поможет создать эффективные методы борьбы с опасной болезнью.

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