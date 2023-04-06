Состояние отравившегося в школьной столовой ученика оценивается как тяжелое

Среди учеников младших классов школы-лицея №20 имени А.Гусейнзаде зафиксировано массовое отравление.

Стало известно состояние учеников, отравившихся в школе-лицее №20 имени А.Гусейнзаде.



Как сообщили Report в TƏBIB, после вызова на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку в школу прибыли бригады скорой медпомощи.

"6 детей (4 девочки, 2 мальчика) были госпитализированы в клиническую детскую больницу №2 при клиническом медицинском центре TƏBİB. Из них трое выписаны на амбулаторное лечение. В настоящее время 2 человека (состояние удовлетворительное) получают необходимые медицинские услуги в отделении неотложной медицинской помощи медучреждения, 1 ребенок (состояние оценивается как тяжелое) - в реанимации", - сказали в TƏBIB.

14:01

Среди учеников младших классов школы-лицея №20 имени А.Гусейнзаде зафиксировано массовое отравление.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, 6 апреля на боли в животе жаловались дети, которые ели куриное мясо в столовой лицея.

Руководство школы вызвало скорую помощь, на которой ученики были доставлены в медицинское учреждение: "Руководство школы уже проинформировало соответствующие госорганы и родителей учеников. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное".

Организацией общественного питания в школе-лицее занимается ООО "Tais ikf". Деятельность компании взята под контроль надзорными органами.