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Ученики без интернета будут сдавать экзамены в школах

Ученики без интернета будут сдавать экзамены в школах В случае невозможности участия ученика в аттестации из-за отсутствия быстрого подключения или доступа к интернету образовательное учреждение должно обеспечить участие учащегося в оценке в очной форме с учетом “Методических указаний по профилактике коронав
Наука и образование
20 января 2021 г. 11:15
Ученики без интернета будут сдавать экзамены в школах

В случае невозможности участия ученика в аттестации из-за отсутствия быстрого подключения или доступа к интернету образовательное учреждение должно обеспечить участие учащегося в оценке в очной форме с учетом “Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) во время проведения экзаменов”.

Как сообщает Report, это отражено во "Временном порядке проведения аттестации (внутришкольной оценки) обучающихся на ступени общего образования в период особого карантинного режима", утвержденном Коллегией Министерства образования.

Порядок проведения аттестации имеет силу в период особого карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке İnterneti olmayan şagirdlər məktəblərdə imtahan verəcək

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