Ученики без интернета будут сдавать экзамены в школах

В случае невозможности участия ученика в аттестации из-за отсутствия быстрого подключения или доступа к интернету образовательное учреждение должно обеспечить участие учащегося в оценке в очной форме с учетом “Методических указаний по профилактике коронав

В случае невозможности участия ученика в аттестации из-за отсутствия быстрого подключения или доступа к интернету образовательное учреждение должно обеспечить участие учащегося в оценке в очной форме с учетом “Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) во время проведения экзаменов”.

Как сообщает Report, это отражено во "Временном порядке проведения аттестации (внутришкольной оценки) обучающихся на ступени общего образования в период особого карантинного режима", утвержденном Коллегией Министерства образования.

Порядок проведения аттестации имеет силу в период особого карантинного режима.