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Школьник из Азербайджана стал победителем международной олимпиады в США

Школьник из Азербайджана стал победителем международной олимпиады в США 11:32 Зия Новрузсой, ученик 5-го класса из Азербайджана, занял первое место по естественным наукам на Международной олимпиаде имени Коперника в Университете Райса в Техасе (США).
Наука и образование
10 января 2025 г. 11:52
Школьник из Азербайджана стал победителем международной олимпиады в США

Пятиклассник из Азербайджана Зия Новрузсой занял первое место на Международной олимпиаде имени Коперника по естественным наукам, которая прошла в Университете Райса в Техасе (США).

Как сообщает Report, наряду с Азербайджаном, в олимпиаде участвовали представители около 20 стран, в том числе из США, Великобритании, Бразилии, Пакистана и Индонезии.

Участники олимпиады также ознакомились с передовыми исследованиями и проектами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), принадлежащего федеральному правительству США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı şagird ABŞ-də keçirilən beynəlxalq olimpiadada dünya birincisi olub

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