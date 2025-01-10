Школьник из Азербайджана стал победителем международной олимпиады в США

Пятиклассник из Азербайджана Зия Новрузсой занял первое место на Международной олимпиаде имени Коперника по естественным наукам, которая прошла в Университете Райса в Техасе (США).
Как сообщает Report, наряду с Азербайджаном, в олимпиаде участвовали представители около 20 стран, в том числе из США, Великобритании, Бразилии, Пакистана и Индонезии.
Участники олимпиады также ознакомились с передовыми исследованиями и проектами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), принадлежащего федеральному правительству США.