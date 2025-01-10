Школьник из Азербайджана стал победителем международной олимпиады в США

11:32 Зия Новрузсой, ученик 5-го класса из Азербайджана, занял первое место по естественным наукам на Международной олимпиаде имени Коперника в Университете Райса в Техасе (США).

Пятиклассник из Азербайджана Зия Новрузсой занял первое место на Международной олимпиаде имени Коперника по естественным наукам, которая прошла в Университете Райса в Техасе (США).

Как сообщает Report, наряду с Азербайджаном, в олимпиаде участвовали представители около 20 стран, в том числе из США, Великобритании, Бразилии, Пакистана и Индонезии.

Участники олимпиады также ознакомились с передовыми исследованиями и проектами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), принадлежащего федеральному правительству США.