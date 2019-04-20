Ученые выявили новую тепловую аномалию под Йеллоустоном

Специалисты Геологической службы США (USGS) рассказали, как в Йеллоустонском национальном парке, где находится обширная зона геотермальной активности, с помощью спутников выявили относительно новую и имеющую тенденцию к расширению тепловую аномалию.

Об этом пишет Daily Express, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Объект обнаружили после того, как на определенном участке из-за растущей температуры почвы начали неожиданно гибнуть деревья. Анализ инфракрасных спутниковых снимков 2017 года и сравнение их со снимками 1990-х годов показал, что в районе между озером Вест-Терн и ранее идентифицированной геотермальной зоной "Озеро Терн" появилась новая тепловая зона, которой еще два десятилетия назад не было.

Ученые отмечают, что новая тепловая аномалия — наглядный пример проявления гидротермальной активности Йеллоустона, показывающий, что подобные изменения постоянно происходят на территории парка, в том числе в его отдаленных и труднодоступных районах. По словам представителя USGS, это говорит о важности активного применения технологий спутникового мониторинга для специализированного картографирования этой местности.

Геотермальные районы Йеллоустона представлены гейзерами и горячими источниками, численность которых оценивается величиной порядка десяти тысяч. Это не что иное, как отражение процессов глубинной магматической активности — ранее ученые обнаружили, что там под поверхностью находится заполненная расплавленной магмой камера около 70 километров в поперечнике и восьми километров толщиной.

Как отмечает издание, Йеллоустон представляет собой активный супервулкан, имеющий "достаточную мощность, чтобы стереть с лица земли весь континент".