В США и Южной Корее ученые выявили новые разновидности коронавируса.

Как сообщает Report, об этом отмечает bioRxiv.

Специалисты измерили уровень сходства между геномами SARS-CoV-2 у пациентов со всего мира. Таким образом было выявлено четыре обособленные ветви (кластера) среди европейских и североамериканских образцов вируса.

Как выяснилось, геномы коронавируса варьируются в зависимости от региона, и есть различия между вирусами из Азии и из западных стран.

Изначально генетический состав SARS-CoV-2 был более однородным, однако затем стал разделяться на отдельные ветви. Ученые заявляют, что это стоит учитывать при разработке вакцины.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 212 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 3,8 млн человек. 1,3 млн из них выздоровели, 265 тыс. скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.