​Ученые назвали новую опасность фастфуда

Группа исследователей из Австралийского национального университета установила, что употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга.

Выводы ученых изложены в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Нездоровое питание и игнорирование физической нагрузки на организм, утверждают исследователи, способствуют риску развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к деменции и атрофии мозга.

Ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, подчеркивается в исследовании.

Самым лучшим способом предотвращения преждевременного старения мозга является правильное питание. Исследователи рекомендуют полностью исключить фаст-фуд из рациона, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 “лишних” килокалорий.