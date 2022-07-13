Учебным заведениям на освобожденных территориях подарено 1000 компьютеров

Состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Управлением информатизации системы образования, Фондом развития образования и ООО BestComp Grouр.

Состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Управлением информатизации системы образования, Фондом развития образования и ООО BestComp Grouр.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобразования Азербайджана, в церемонии приняли участие замминистра образования Мухтар Мамедов, начальник Управления информатизации системы образования Вюсал Ханларов, председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов, генеральный директор ООО BestComp Group Фарид Гасанов и др.

Согласно подписанному документу, ООО BestComp Group передаст образовательным учреждениям на освобожденных от оккупации территориях 1000 единиц компьютерной техники.

Выступившие отметили, что дальнейшая жизнь общества зависит от цифровой трансформации образования. Была подчеркнута важность скоординированной деятельности Минобразования, других государственных структур и частного сектора в этом направлении.

Гендиректор ООО BestComp Group предоставил информацию о текущем состоянии сотрудничества в сфере образования и выдвинул предложения по дальнейшему сотрудничеству.