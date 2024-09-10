Учебный год в Карабахском и Турецко-Азербайджанском университетах начнется на неделю позже

Учебный год в Карабахском и Турецко-Азербайджанском университетах начнется на неделю позже.

Учебный год в Карабахском и Турецко-Азербайджанском университетах начнется на неделю позже.

Об этом в ответ на вопрос журналиста Report заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, процесс размещения студентов Карабахского университета в общежитиях начнется 15-16 сентября.

"Поскольку это первый учебный год в университете, первая неделя будет ознакомительной. Обучение начнется с 23 сентября. Подобная практика будет применяться и в Турецко-Азербайджанском университете", - отметил Амруллаев.

Министр отметил, что после начала учебного года планируется выплата дополнительных стипендий студентам Карабахского университета в размере от 100 до 150 манатов.

"Несколько частных компаний также присоединились к процессу, проявив инициативу по выплате дополнительных стипендий студентам", - сказал министр.