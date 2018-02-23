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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "По сей день участники проекта "Друг школьника" предотвратили 3120 конфликтов".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель проекта "Друг школьника" Рустам Агаев.

Он сообщил, что 152 конфликта были между учителями и учениками, 1372 – между учениками: "Было 1544 спора. Предотвращены 52 массовые драки".

Р.Агаев отметил, что участники проекта "Друг школьника" в 2016-2017 гг. предотвратили 47 давлений на учеников со стороны учителей, в 2017-2018 гг. – 11 давлений: "В эти годы были также предупреждены 95 фактов физического давления".