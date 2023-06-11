Участники конкурса "Восхождение" сегодня сдадут экзамен по управленческим навыкам

Сегодня пройдет экзамен по управленческим навыкам, являющийся вторым экзаменом очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Как сообщает Report, в день экзамена регистрация во всех экзаменационных центрах пройдет с 10:00 до 10:40. После завершения регистрации вход в экзаменационный центр будет невозможен. Участники должны пройти на экзамен, предъявив удостоверение личности и QR-код, отправленный в личный кабинет, в электронном или распечатанном виде. Продолжительность экзамена по способностям 2 часа 30 минут. Более подробная информация об экзамене по способностям по контрольным и управленческим навыкам изложена в инструкциях, размещенных в личном кабинете участников.
На этом этапе заново проверяются навыки вербального анализа, цифрового анализа и абстрактного мышления конкурсантов.
Участники, набравшие не менее 70 процентов баллов, набранных в онлайн-экзамене по способностям, и не менее 50 процентов баллов, набранных в каждом тестовом блоке, получат право на участие в экзамене по управленческим навыкам.
Напомним, что 20 победителей конкурса "Восхождение" в течение года будут иметь возможность получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от руководителей – топ-менеджеров крупных компаний и государственных служащих, зачисление в банк кадровых резервов и денежный приз в размере 20 тысяч манатов.
Следует отметить, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Конкурс состоит из 5 этапов. Глава государства 20 декабря 2022 года подписал распоряжение о проведении третьего конкурса "Восхождение".