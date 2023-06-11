О нас

Участники конкурса "Восхождение" сегодня сдадут экзамен по управленческим навыкам

Участники конкурса "Восхождение" сегодня сдадут экзамен по управленческим навыкам Сегодня пройдет экзамен по управленческим навыкам, являющийся вторым экзаменом очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Наука и образование
11 июня 2023 г. 08:32
Участники конкурса Восхождение сегодня сдадут экзамен по управленческим навыкам

Сегодня пройдет экзамен по управленческим навыкам, являющийся вторым экзаменом очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, в день экзамена регистрация во всех экзаменационных центрах пройдет с 10:00 до 10:40. После завершения регистрации вход в экзаменационный центр будет невозможен. Участники должны пройти на экзамен, предъявив удостоверение личности и QR-код, отправленный в личный кабинет, в электронном или распечатанном виде. Продолжительность экзамена по способностям 2 часа 30 минут. Более подробная информация об экзамене по способностям по контрольным и управленческим навыкам изложена в инструкциях, размещенных в личном кабинете участников.

На этом этапе заново проверяются навыки вербального анализа, цифрового анализа и абстрактного мышления конкурсантов.

Участники, набравшие не менее 70 процентов баллов, набранных в онлайн-экзамене по способностям, и не менее 50 процентов баллов, набранных в каждом тестовом блоке, получат право на участие в экзамене по управленческим навыкам.

Напомним, что 20 победителей конкурса "Восхождение" в течение года будут иметь возможность получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от руководителей – топ-менеджеров крупных компаний и государственных служащих, зачисление в банк кадровых резервов и денежный приз в размере 20 тысяч манатов.

Следует отметить, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Конкурс состоит из 5 этапов. Глава государства 20 декабря 2022 года подписал распоряжение о проведении третьего конкурса "Восхождение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsinin iştirakçıları idarəetmə bacarıqları üzrə imtahan verəcəklər

Самое важное

Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi