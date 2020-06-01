Министр: Участники конкурса "Восхождение" будут строить будущее нашей страны - ВИДЕО

Парвиз Шахбазов https://report.az/storage/news/43f2a5335cd82e0080e0fc33ba152b15/0967e97c-014d-4bb5-a243-9b7347772cd6_292.jpg

Конкурс "Восхождение" успешно продолжается. Организационный комитет и экспертная группа, составившие основу проекта, относятся к отбору потенциальных кадров с особой щепетильностью. Потому что будущие победители проекта должны уметь идти в ногу со временем, меняющимися международными стандартами, особенно в трудные моменты, чтобы суметь найти прямое и эффективное решение потенциальных проблем. Для решения этих задач, являющихся сутью конкурса "Восхождение", своими рекомендациями и опытом с участниками делятся руководящие управленцы - представители государственных структур. Как известно, в рамках конкурса "Восхождение" собрана команда менторов, в которую входят известные лица страны, руководители действующих государственных и бизнес-структур (https://yukselish.az/mentors.html).

Как сообщает Report, на этот раз своими советами с будущими руководителями поделился министр энергетики Парвиз Шахбазов.

- Какие качества являются основными для успешных руководителей?

- Одним из главных качеств, которым должен обладать успешный руководитель, является умение положительно влиять на других. Руководитель - это человек, который должен уметь завоевывать доверие в коллективе, формировать командный дух. Здесь большую роль играет личный пример. Успешный руководитель уделяет большое внимание корпоративным ценностям, стратегическим целям. Он достигает хороших результатов, используя минимум ресурсов. Для руководителя очень важно ответственное отношение к изменениям, постоянное развитие. Он и его команда должны все время анализировать внешнюю среду, не отставать от новшеств и идти в ногу с прогрессом. Быть успешным руководителем также значит понимать людей, создавать равные возможности для развития и реализации каждого члена команды, следовать принципам справедливости.

- Что бы Вы посоветовали всем тем, кто хочет стать руководителем (книги или привычки)?

- Прежде всего, хочу посоветовать тем, кто желает стать руководителями, следующее: оценивайте любую появившуюся возможность, идите вперед, не бойтесь трудностей. Каждый из вас должен задавать себе вопросы: Кто я? Что я чувствую? Где и чему я научился, что умею и какую работу делаю?

В этом случае будет легче правильно оценить реалии, поставить перед собой цели и достичь их. Еще я советую быть как можно ближе к полезным источникам знаний и опыта. Это могут быть как люди, так и книги, или другие образовательные ресурсы. Формируйте свое деловое окружение. Будьте не реактивными, а проактивными! Не бойтесь брать на себя ответственность и никогда не падайте духом!

- Каковы ваши ожидания от участников конкурса "Восхождение"?

- Конкурс "Восхождение" - это очень важный шаг для будущего Азербайджана. Участники этого конкурса будут своими знаниями и умениями строить будущее нашей страны. Есть критерии, которые президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев создал своим примером как для руководителей, так и для нашего общества в целом. Это высокие моральные ценности, гордость за национальное и государственное достояние, верховенство закона, быть примером для других, честное выполнение возложенных на тебя задач. Я верю, что участники этого конкурса оправдают наши надежды и, взяв за основу своей деятельности все вышеперечисленные критерии, внесут свой вклад в дальнейшее восхождение Азербайджана, а восхождение нашего государства возвысит их самих!