 Наверх

Министр: У учащихся в подготовительных группах юношей нет права на отсрочку службы в армии

Учащиеся в подготовительных группах юноши не имеют право на отсрочку
© Report / Firi Salim

"По решению Кабинета министров и в соответствии с нормативами, вузы могут организовать подготовительные группы".

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил 17 октября на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".

Министр сказал, что для организации подготовительных групп в вузы должны поступить обращения от заинтересованных студентов.

Он отметил, что согласно законодательству, у учащихся в подготовительных группах юношей нет права на отсрочку службы в армии: "При обучении в подготовительной группе, согласно законодательству, нужно нести воинскую службу. Студенты, поступившие на ступени бакалавриата или магистратуры высшего образования, получают право на отсрочку".

Что касается платы за обучение в связи с подготовительными группами, данный вопрос не регулируется государством: "Потому что это не связано с подготовительными группами по госзаказу. Значит, это осуществляется на платной основе. А так как обучение проходит на платной основе, то размер платы за обучение определяется учебным заведением".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!