Министр: У учащихся в подготовительных группах юношей нет права на отсрочку службы в армии

"По решению Кабинета министров и в соответствии с нормативами, вузы могут организовать подготовительные группы".
Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил 17 октября на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".
Министр сказал, что для организации подготовительных групп в вузы должны поступить обращения от заинтересованных студентов.
Он отметил, что согласно законодательству, у учащихся в подготовительных группах юношей нет права на отсрочку службы в армии: "При обучении в подготовительной группе, согласно законодательству, нужно нести воинскую службу. Студенты, поступившие на ступени бакалавриата или магистратуры высшего образования, получают право на отсрочку".
Что касается платы за обучение в связи с подготовительными группами, данный вопрос не регулируется государством: "Потому что это не связано с подготовительными группами по госзаказу. Значит, это осуществляется на платной основе. А так как обучение проходит на платной основе, то размер платы за обучение определяется учебным заведением".
Samirə AbdullayevaАвтор новости