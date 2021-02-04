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Учащиеся V-IX классов возвращаются к очным занятиям

Учащиеся V-IX классов возвращаются к очным занятиям Занятия будут проводиться дважды в неделю
Наука и образование
4 февраля 2021 г. 11:08
Учащиеся V-IX классов возвращаются к очным занятиям
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С 15 февраля в Азербайджане частично возобновляются занятия в дошкольных учебных заведениях.

Как сообщили Report в Минобразования, на уровне дошкольной подготовки общеобразовательных учебных заведений, расположенных в Баку и Сумгайыте, а также Абшеронском районе, занятия будут проводиться дважды в неделю.

Кроме того, процесс обучения возобновляется на начальном уровне образования (I-IV классы) 3 раза в неделю, на уровне общего среднего образования (V-IX классы) – 2 раза в неделю, в спецшколах (I-IX классах) – 5 раз в неделю.

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Версия на азербайджанском языке Orta məktəblərin yuxarı siniflərində əyani dərslər bu tarixdən başlayacaq

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