Учащиеся в Азербайджане грузинские студенты провели акцию

Получающие в Азербайджане, Украине и Армении высшее образование и желающие перевестись в вузы Грузии студенты провели акцию перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report, студенты требуют отмены назначенного на завтра экзамена на общие знания.

С прошлого вечера студенты возвели перед зданием министерства несколько палаток.

Тестовый экзамен на выявление общих знаний назначен на завтра на 15:00. В экзамене примут участие студенты, зарегистрировавшиеся с 24 января для получения образования в Грузии.

Участники акции подчеркивают, что для подготовки к экзамену выделено мало времени.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта сообщили, что завтрашний экзамен не будет отменен, т.к. студенты были проинформированы об экзамене за год до этого. Для участия в экзамене регистрацию прошли 343 гражданина Грузии.

Напомним, что получающие образование в зарубежных странах граждане Грузии при желании продолжить учебу на родине должны сдать экзамен на общие знания. Это правило вступило в силу в 2018 году.