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    ​Учащиеся сгоревшей товузской школы продолжат учебу в медпункте - ФОТО

    В новом учебном году в селе Алакол построят новую школу

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Учащиеся сгоревшей вчера средней школы имени Нураддина Садыгова села Алакол Товузского района продолжат учебу в сельском медпункте.

    Об этом сообщил корреспонденту западного бюро Report заместитель завотделом образования Мургуз Асадов.

    По его словам, второй этаж сельского медпункта продезинфицирован и туда перенесен школьный инвентарь: "С 4 мая учащиеся смогут продолжить учебу в указанном здании. Сотрудники министерства образования осмотрели сгоревшую школу. В новом учебном году в селе Алакол построят новую школу". 

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