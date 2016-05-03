​Учащиеся сгоревшей товузской школы продолжат учебу в медпункте - ФОТО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Учащиеся сгоревшей вчера средней школы имени Нураддина Садыгова села Алакол Товузского района продолжат учебу в сельском медпункте.

Об этом сообщил корреспонденту западного бюро Report заместитель завотделом образования Мургуз Асадов.

По его словам, второй этаж сельского медпункта продезинфицирован и туда перенесен школьный инвентарь: "С 4 мая учащиеся смогут продолжить учебу в указанном здании. Сотрудники министерства образования осмотрели сгоревшую школу. В новом учебном году в селе Алакол построят новую школу".