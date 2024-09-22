Учащиеся из Нахчывана заняли 3-е место на VII Олимпиаде по робототехнике в Баку

Учащиеся их Нахчывана заняли третье место на VII Олимпиаде по робототехнике среди подростков и молодежи.

Учащиеся из Нахчывана заняли третье место на VII Олимпиаде по робототехнике среди подростков и молодежи.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Министерства образования Автономной Республики, Олимпиада была организована при сотрудничестве Министерств молодежи и спорта, науки и образования, цифрового развития и транспорта Азербайджана, Всемирной ассоциации олимпиад по робототехнике и Азербайджанской академии робототехники и инженерии (AREA).

В состязаниях приняли участие команды в составе шести учеников и трех менторов учебно-образовательного центра STEAM при Минобразования Нахчывана.

По итогам олимпиады команда ROGER в составе Тайфуна Иманлы, Магомедали Мамедова и Алекпера Алиева заняла 3-е место в категории RoboSports.