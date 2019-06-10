Министр: У России и Азербайджана серьезные перспективы для развития образовательного сотрудничества - ЭКСКЛЮЗИВ

У России и Азербайджана серьезные перспективы для развития сотрудничества в сфере образования

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил министр науки и высшего образования России заявил Михаил Котюков.

"Россия ставит себе задачу существенно повысить качество профессионального образования и войти в число мировых лидеров по этим показателям. Сегодня многие наши университеты уже имеют мировое признание и в этом смысле мы готовы через наши совместные проекты обеспечивать доступ абитуриентам, поступающим в том числе из Азербайджана к этим самым перспективным образовательным программам", - сказал министр.

По словам Котюкова, Россия большое внимание уделяет развитию русского языка:

"6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, можно сказать, что это день русского языка. Это, с одной стороны, тот язык, который так или иначе связывает все наши народы, а с другой стороны, это один из языков, который сегодня на международном рынке образования дает качественные компетенции. Поэтому мы приветствуем стремления, которые есть в вашей республике по развитию русского языка, по поддержке русского языка. Мы понимаем, что это наша общая задача. Это позволяет, с одной стороны, поддерживать культурные связи, развивает наше гуманитарное сотрудничество, а, с другой стороны, открывает доступ к развитию самых перспективных направлений и развитию, в конечном счете, технологий, которые будут определять образ будущего, который, в свою очередь, будет определять возможности развития наших государств и наших добрых отношений".

Говоря об открытии в Азербайджане филиалов российских вузов, министр подчеркнул, что это один из способов повышения конкурентоспособности российского образования:

"Если абитуриентами востребовано это образование, значит оно хорошее, значит оно дает тот уровень знаний, который можно потом капитализировать на рынке труда, получить достойную зарплату, достойное будущее и так далее. Поэтому, с одной стороны, филиал - это возможность поступить в хороший университет не уезжая из дома, а, с другой стороны, это возможность уже внутри этого университета пройти программу, какое-то количество образовательных курсов в головной организации - Москве, Петербурге, Новосибирске и так далее - там, где сегодня есть хорошие университеты, а это не только две наши столицы".

"Перед нами стоит задача к 2024 году удвоить количество иностранных студентов, которые выбрали Россию для обучения и создать все возможности для того, чтобы после обучения можно было здесь реализовать тот потенциал, который накоплен в университетах. И мы сегодня прорабатываем с нашими ведущими вузами этот вопрос. Нам удается ежегодно увеличивать количество иностранных студентов в российских вузах и я уверен, что у нас вместе с Азербайджаном есть серьезные перспективы для развития нашего сотрудничества в сфере образования", - заключил М.Котюков.

Игбал Рустамов