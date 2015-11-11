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    У председателя окружного избиркома возникли проблемы со здоровьем

    Он госпитализирован в больницу

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ У председателя 35-й Хатаинской 3-й окружной избирательной комиссии (ОИК) Имрана Гусейналиева возникли проблемы со здоровьем.

    Как сообщает Report, после заседания в ОИК председатель почувствовал себя плохо при выходе из административного здания. 

    И.Гусейналиев на машине скорой помощи был доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу. После обследования выяснилось, что серьезных проблем нет, ему оказана необходимая медицинская помощь. 

    Отметим, что на парламентских выборах 1 ноября от 35-го Хатаинского 3-го избирательного округа был избран председатель Азербайджанской социально-демократической партии Араз Ализаде. По предварительным данным, он опередил председателя партии "Умид" Игбала Агазаде. 

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