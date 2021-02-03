У педагога бакинской школы выявлен COVID-19, два ученика самоизолировались

Два ученика и заместитель директора по учебно-воспитательной части, контактировавшие с инфицированным коронавирусом, перешли на режим самоизоляции

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, посещаемость в очной форме составляет 95%.

Как сообщает Report, с 1 февраля в начальных классах и дошкольных группах общеобразовательных учреждений возобновлено очное образование.

За минувший период коронавирусная инфекция (COVID-19) была выявлена у одного педагога. Два ученика и заместитель директора по учебно-воспитательной части, контактировавшие с инфицированным коронавирусом, перешли на режим самоизоляции.

Родители 1 106 из 182 018 учащихся начальных классов подписали заявление об отказе от участия их детей в процессе очного образования.

Для более надежной защиты учащихся и педагогического состава от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих предписаний.