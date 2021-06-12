У летучих мышей в Китае обнаружили новые коронавирусы

Ученые из Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и схожих с ним вирусов.

Ученые из Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и схожих с ним вирусов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты опубликованы в журнале Cell.

Специалисты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранных в период с мая 2019 года по ноябрь 2020-го, и обнаружили 24 генома коронавируса. Среди них выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии COVID-19. При этом один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в спайковом белке: он нужен вирусу для прикрепления к стенке клетки хозяина и формирует его знаменитую "корону".

В итоге ученые пришли к выводу, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто.

"Летучие мыши известны как отличный природный резервуар для различных патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и в первую очередь коронавирусов. Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей", - отметили ученые.