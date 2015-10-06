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    ​Тюркоязычные страны издадут общий учебник по литературе

    Учебник разрабатывают в Международной тюркской академии

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Единый учебник по литературе появится у школьников тюркоязычных стран, сообщает Report со ссылкой на киргизские СМИ.

    Учебник разрабатывают в Международной тюркской академии. Там же создадут уникальный научный проект - стотомник "Наследие предков".

    Работа над ним займет несколько лет. Ученым предстоит по крупицам собрать всю информацию о фольклоре, современных произведениях, а также известных личностях стран-участниц тюркского мира.

    Учредителями Международной тюркской академии, которая займется разработкой, являются Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Казахстан.

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